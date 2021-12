Baiano estará em novo seriado global

O baiano Fabrício Boliveira e a mineira Erika Januza são o par romântico em torno do qual se desenrola a história de "Subúrbia", seriado dirigido por Luiz Fernando Carvalho (e escrito por ele em parceria com Paulo Lins) que vai ao ar na TV Globo em novembro.

Contada em oito episódios, a história se passa nos anos 90, no bairro de Madureira, Zona Norte do Rio de Janeiro. O elenco tem talentos desconhecidos da grande mídia, além de pessoas que nunca trabalharam com dramaturgia.

