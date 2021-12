Baiano de Feira fala de "Dança dos Famosos" e de carreira

O professor de dança Saulo Rangel, 33 anos, natural de Feira de Santana, vai ter a oportunidade de mostrar no palco do "Domingão do Faustão" o famoso gingado baiano. Convocado para integrar o grupo de coreógrafos da 11ª edição do quadro Dança dos Famosos, Rangel começa os ensaios nesta terça-feira, 5, com a atriz Juliana Paiva, sua parceira.

Desde os 9 anos de idade, Saulo já mostrava que tinha talento na dança. "Meus pais saíam para dançar nos bailes de Feira de Santana e eu acabava indo junto. Quando minha mãe me puxava pra dançar, todo mundo elogiava meus passos", lembra o feirense.

A partir dos 15 anos, Saulo começou a dar aulas de dança e sempre pensou em ir longe. "Eu tinha a ideia de que queria expandir o meu trabalho, para que muitas pessoas o conhecessem. Passei a participar de festivais de dança e de congressos fora de Feira", conta.

Em 2009, Saulo foi visto por um olheiro da produção da Globo e convidado para participar das seletivas do quadro Dança dos Famosos nos anos de 2010 e 2012. Apesar de não ter sido aprovado na época, agora em 2014 ele conquistou essa chance. E para fazer bonito neste domingo, dia em que vai dançar o ritmo baladão com Juliana Paiva no palco do "Domingão", o professor inicia os ensaios nesta terça, no Rio de Janeiro.

"De hoje até sexta-feira, faremos ensaios com duração de duas horas por dia. Eu já pesquisei bastante sobre o ritmo, para montar uma boa coreografia", explica. Por conta de acordos contratuais com a Globo, o coreógrafo não pode revelar ao MASSA! que música eles vão dançar. De qualquer forma, estamos na torcida pelo baiano retado.

adblock ativo