Baiana viverá mulher de delegado em novo seriado policial

No papel de Isabel, mulher do delegado Jorge Macedo (João Miguel), a atriz baiana Ana Cecília Costa, 42, vai viver uma cearense, mãe de uma adolescente com conflitos. Atualmente na novela Joia Rara (em que vive Gaia), ela acredita que A Teia vai permitir ao público conhecer o funcionamento da Polícia Federal, "instituição tão importante, mas pouco conhecida".

A Teia trabalha muito a ambiguidade dos personagens. Como o amor de Isabel por Macedo é também um fator de pressão sobre o delegado?

Jorge e Isabel são casados há uns 18 anos. No período em que se passa a série, Jorge está em Brasília, trabalhando como delegado da Polícia Federal, e Isabel em Fortaleza, trabalhando como professora e segurando a onda de cuidar sozinha de uma filha adolescente, cheia de conflitos. Existe uma pressão sobre essa mulher, que ela precisa dividir com o marido ausente. Acho que eles se comunicam mal, querem falar uma coisa, mas dizem outra. Então o diálogo entre os dois fica bem truncado, gerando mais conflitos ainda. A distância física e a falta de convívio acentuam isso. Quando Jorge volta para casa, não encontra só aconchego e amor, os conflitos domésticos recaem sobre ele, e talvez esses problemas sejam os mais difíceis com os quais um homem como Jorge tenha que lidar. Mas ainda existe prazer, admiração, amor e respeito entre eles dois.

De que forma o seriado ajuda a pensar nos dilemas sobre o crime organizado no Brasil?

Como boa parte da narrativa da série aborda os bastidores da Polícia Federal, o público terá a oportunidade de ter um contato mais amplo com fucionamento dessa instituição tão importante, mas pouco conhecida. Nos últimos anos, nos acostumamos a notícias revelando em tom espetacular o resultado de operações da Polícia Federal. Mas o que acontece exatamente até que os policias cheguem a tais resultados, nós não sabemos.

A Teia exigiu outra dinâmica do seu trabalho, em relação a experiências anteriores?

Meus últimos trabalhos em televisão foram novelas de época: Cordel Encantado e, agora, Joia Rara. Nessas novelas, representei uma sertaneja do início do século passado e uma operária comunista durante os anos 1935-46, no Rio de Janeiro. Isso exige uma extensa pesquisa sobre um tempo e um lugar específico para compreender o universo daquela personagem e me apropriar dele. A Teia é uma ficção contemporânea, o que facilita as coisas. O detalhe é que a personagem é de Fortaleza, e eu quis colocar um leve sotaque (que é diferente do baiano), porque acho bacana ouvir na televisão brasileira uma diversidade de sotaques. Dessa vez me inspirei em uma pessoa real, minha querida comadre Danielle Ellery, que é de Fortaleza e tem um charme e uma energia solar que eu queria imprimir em Isabel. Quando estava estudando o texto, fechava os olhos e tentava imaginar Dani falando aquilo!

