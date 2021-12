Baiana Quésia Luz é eliminada do The Voice

Ao se apresentar no The Voice Brasil deste domingo, 25, Quésia Luz cantou a música Fora da Lei, de Rita Lee e Ed Motta, mas foi eliminada no duelo com Mira Callado, que interpretou Mania de Você, de Rita Lee. A baiana perdeu por pouco, já que a adversária conquistou 54% dos votos dos internautas.

Nos outros duelos, os cantores Junior Meirelles, do time de Daniel, obteve 55% dos votos e permanece no programa, assim como Marquinho OSócio, do time de Lulu Santos, que no duelo contra Gabriel Levan levou a melhor, com 82% da preferência dos internautas, e dedicou a vitória à mãe e à mulher. Na disputa do time de Claudia Leitte, Ana Rafaela ganhou o duelo contra Gustavo Fagundes, com 60% dos votos, e mantém a chance de vencer o programa.

"Eu sinto cheiro de pureza, de alegria e de verdade no que esta dupla faz. Estou apaixonada pelos dois desde o início", ressaltou Claudinha após o duelo.

Para encerrar o programa, o apresentador Tiago Leifert puxou o "Parabéns pra você" para Carlinhos Brown, que completou 50 anos na última sexta-feira, 23.

