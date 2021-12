Baiana, primeira influenciadora com Down vai comandar atração na Netflix

A baiana e primeira influenciadora digital com síndrome de Down no mundo, Cacai Bauer (@cacaibauer), é uma das apresentadoras da plataforma “Estação N - A Feira de Ciências da Netflix”. Inédita, a atração da gigante do streaming estará disponível - virtual e gratuitamente - a partir do dia 4 de outubro.

Com o objetivo de divertir a criançada no mês dedicado à elas, a programação promete trazer desafios para pais e filhos baseados no universo das séries e filmes, além de grandes nomes do casting da Netflix. A classificação é livre.

Cacai foi uma das 12 personalidades brasileiras escolhidas para participar do projeto. A influenciadora comandará a atração “Planeta Carmen Sandiego”, que aborda a série animada da misteriosa anti-herói de mesmo nome.

Confira o anúncio de Cacai Bauer nas redes sociais

