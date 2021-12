Baiana permanece no The Voice Brasil

A cantora Ludmillah Anjos foi aprovada pelo público, neste domingo, 25, e se tornou a terceira baiana a continuar no The Voice Brasil. Ludmillah se apresentou com a canção Soul de Verão, de Dean Pitchford e Michael Gore e versão de Nelson Motta, e continuou com 43% dos votos do público. Na vitória, ela homenageou a mãe, que faz aniversário neste domingo.

Ludmillah disputou a permanência no programa com Dani Morais, que cantou Baianidade Nagô e foi salva por Carlinhos Brown, e Mayara Prado, elimiada após se apresentar com a canção É o Amor.

