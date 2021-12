Baiana Paula Sanffer segue no The Voice

A cantora baiana Paula Sanffer, de Feira de Santana, segue no time do técnico Carlinhos Brown. Ela cantou "Meia Lua Inteira", de Brown, com Júlia Rocha na estreia da segunda fase do programa, na noite desta quinta-feira, 5. Ao final da apresentação, Brown escolheu Sanffer para continuar no programa.

Durante a apresentação, os internautas compraram Paula com Ellen Oléria, vencedora da primeira edição do The Voice Brasil. "Ellen Oléria voltou ao #thevoicebrasil pra cantar a música da Tieta! <3", escreveu um dos internautas.

Os outros baianos, Júnior Lord, Del Feliz e Larissa Melo, não se apresentaram nesta noite.

