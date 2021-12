Baiana Gabriela Flor enfrenta Marcos no primeiro paredão do BBB17

A baiana Gabriela Flor foi a sister mais votada pela casa para a formação do primeiro paredão da 17ª edição do Big Brother Brasil (TV Globo), na noite deste domingo 29. Com sete votos, ela irá enfrentar Marcos, que foi indicado pelas líderes Vivian e Mayara.

"Eu vou pela pessoa que menos interage na casa", justificou Ieda, ao votar em Gabriela Flor. "Tem uma pessoa que eu acho que não entendeu o jogo ainda", comentou Daniel. "Até esqueço que ela está aqui de tão individualista que ela está sendo", disse Emilly.

No confessionário, Gabriela Flor, que já foi vítima de comentários racistas por alguns participantes da casa, voltou a chorar e tentou se defender. "Não consigo nem falar, minha família sabe o quanto é um sonho para mim estar aqui, o quanto eu tenho coisa que eu quero realizar para minha família, quanto eu quero ajudar pessoas e eu sei que aqui é uma porta aberta para mostrar um pouco mais de mim. Estou sentindo dores e me isolo para tentar melhorar. Eu não estou me excluindo de nada e nem de ninguém", disse a baiana.

Ainda na noite, o participante Luiz Felipe ganhou imunidade dos anjos Daniel e Marinalva e os gêmeos Emilly e Manoel levaram a melhor nos votos do público e permanecem na casa.

adblock ativo