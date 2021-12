Baiana Anamara volta a disputar o BBB

A 13ª edição do Big Brother Brasil (BBB), que estreou na noite de terça-feira, 8, contou com o retorno de seis ex-participantes do reality. A baiana Anamara, mais conhecida como Maroca, está entre as jogadoras que terão uma nova oportunidade de concorrer ao prêmio de R$1,5 milhão. Natural de Juazeiro, Maroca participou da 10ª edição do BBB.

Além de Anamara, retornaram ao reality o dançarino Kléber Bambam, vencedor da primeira edição; Dhomini, vencedor do BBB 3; Fani, participante do BBB7; Nathalia, do BBB 8; e Eliéser, do BBB 10.

Os ex-participantes se juntam a André, Aslan, Ivan, Nasser, Aline, Andressa, Fernanda e Marien. Além deles, dois novos participantes sairão da Casa de Vidro para a casa principal.

