Bahia pode ter até 100 mil TVs piratas. Ou mais

Uma estimativa informal obtida pelo jornal A TARDE junto a hackers aponta que o Estado da Bahia pode ter de 70 mil a 100 mil pontos de TV piratas (furto de sinal) neste exato momento. A estimativa é de um experiente grupo de "piratas" que age na Bahia desde meados de 2008. Eles afirmam fazer de 10 a 15 ligações diariamente e não revelam quanto cobram. São mais de 5.000 ligações por ano. Todos esses "operadores piratas" têm menos de 30 anos e pelo menos um deles se considera hacker profissional. Ele falou com esta coluna sob a condição de anonimato. Na Bahia, há 675 mil pontos de TV por assinatura de todos os tipos (cabo, fibra, satélite etc). O "pirata" estima que para cada 10 ligações regulares há uma ou duas piratas.

Quadrilhas

Não há apenas um, mas dezenas de grupos de "vendedores" de TV pirata como esse. Muitos vêm a São Paulo para comprar na rua Santa Efigênia as famosas "caixas" - aparelhinhos que furtam o sinal do satélite e que são instalados nas casas dos compradores do sinal ilegal. As caixas são contrabandeadas do Paraguai. Sua venda é ilegal. Há milhares de grupos que fazem o mesmo no restante do Brasil. Segundo a ABTA (Associação Brasileira de TVs por Assinatura), a Polícia Federal está reprimindo não só o contrabando, mas a venda em lojas paulistanas.

O problema...

...é que a apreensão é infinitamente menor que as caixas que "escapam" da PF e chegam ao consumidor. No ano passado, a polícia chegou a prender um dos maiores vendedores dessas caixas no sul do país, mas apreendeu com o meliante apenas 50 caixinhas. Na Bahia, cada caixinha é vendida pelos hackers por volta de R$ 700.

Vejam bem...

Essas caixinhas (a mais famosa se chama AZBox) só funcionam para "piratear" sinais de TV por satélite (tipo Sky). Acontece que nem mesmo a ABTA tem estimativa de quantas ligações piratas existem, não para satélite, mas para as tradicionais TVs a cabo, cujo furto de sinal depende de outro tipo de equipamento (geralmente com antena). Essa é uma outra modalidade de pirataria que está em expansão no Brasil e que escapa quase que completamente da fiscalização até agora.

Como funciona

Nesse caso, a pessoa compra de fato um pacote de uma operadora. Claro que escolhe o mais barato (minibásico + internet). Depois compra esse aparelhinho (o mais famoso se chama AttoNet e custa cerca de R$ 400), liga ele na tomada, tira o cabo da caixa oficial da operadora (Net, Vivo etc) e reinstala o cabo no aparelho pirata. Voilá! Agora o assinante paga o valor mínimo para uma operadora, mas tem absolutamente todos os canais - inclusive os Premiere, HBOs, Telecines e até mesmo os pornôs. Ou seja, eu disse 100 mil TVs piratas, certo? Mas isso é só o estimado para TV por satélite. Porque a pirataria a cabo, ninguém sabe, ninguém viu.

Temor

Depois da festa e dos rojões, as rugas de preocupação. A Record está bem preocupada com o fato de Xuxa querer fazer um de seus programas na casa ao vivo. Direto do Rec9, no Rio. O problema é que, primeiro, a emissora terá de (re)contratar alguns funcionários técnicos para a empreitada; segundo, porque ao vivo o programa terá certamente um delay (atraso) quando entrar algum link de São Paulo, por exemplo (uma reportagem ou algo assim). O temor é com os potenciais problemas técnicos que tudo isso pode acarretar ao vivo...

Por isso...

...tem muita gente na Record que já defende que, seja um ou dois programas, que Xuxa só faça atrações gravadas. Detalhe: ela não quer. Ela quer porque quer ao vivo. Caso contrário faz beicinho.

Concorrência interna

Há uma nova disputa dentro da Record por ibope, e não é contra o SBT ou a Globo. As produções de Sabrina e Marcos Mion têm disputado décimo por décimo quem obtém mais ibope aos sábados. Os dois programas estão na casa dos 6,5 pontos, na média, empatados. Saudável disputa.

Nota 10

Quando o SBT quer fazer jornalismo, faz muito bem. Foi muito boa a cobertura da emissora sobre as manifestações do último domingo no país. O SBT parou a programação "alegrinha" das atrações de auditório e cobriu ao vivo um dos fatos mais importantes ocorridos no país nos últimos anos. Fez muito bem.

