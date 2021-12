Babu Santana tranquiliza fãs e revela motivo de internação

O ator e ex-BBB Babu Santana veio a público na noite desta segunda-feira, 22, através das redes sociais, para tranquilizar os seus seguidores e esclarecer o motivo da sua internação, ocorrida no dia 19.

“Eu fiquei muito emocionado. Eu tô me cuidando, tô bem, o susto veio pra me alertar que eu preciso cuidar mais de mim. Meu quadro não é Covid, eu tô com diabetes. E agora eu quero estudar, entender sobre o assunto. Eu tô confiante e otimista pra ter uma vida mais saudável e tranquila”, declarou o artista, em vídeo no Twitter.

Boa noite, família! Passando pra agradecer todo o carinho de vcs, em breve tô indo pra casa, tô bem e agora é cuidar da saúde. Muito obrigado!!!🙏🏿💚 pic.twitter.com/4801UnidP7 — Babu Santana (@BabuSantana) June 22, 2020

“Eu queria mandar um beijo e um abraço pra todos vocês por todo carinho que vocês tiveram por mim, que vocês torceram, rezaram, oraram, emanaram energias positiva", finalizou Babu.

