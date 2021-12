'Babilônia': Laís revela que Guto tentou estuprá-la

Em cenas previstas para irem ao ar nos últimos capítulos de "Babilônia", Laís (Luísa Arraes) revelará a todos que Guto (Bruno Gissoni) tentou transar com ela à força quando os dois namoravam, o que provocará o rompimento definitivo entre ele e Evandro (Cassio Gabus Mendes). A confusão ocorrerá depois que Guto chegar bêbado ao casamento do pai com Alice (Sophie Charlotte).

