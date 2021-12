"Babilônia": Inês tortura Beatriz no cativeiro

Beatriz (Gloria Pires) está nas mãos de Inês (Adriana Esteves) em "Babilônia", da Globo. Depois de deixar a prisão e mandar sequestrar a arquiteta, Inês está com sede de vingança.

A advogada decide torturar a rival, que permanece encapuzada em um cativeiro. 'Quero ela morta de medo', diz Inês ao capanga.

Ao sentir a presença de uma alguém, mas sem desconfiar que é a rival, Beatriz fica desesperada para saber o que vai lhe acontecer: "Tem alguém aí? Quem tá aí? Eu tô sentindo! Tem alguém aí! Que você quer comigo?", grita ela.

É quando Inês manda o sequestrador assustar a arquiteta com uma cobra. Sem entender o que está acontecendo e os motivos de estar presa, Beatriz fica em pânico e tenta comprar os capangas. "Que isso, meu Deus, vocês tão loucos?! Tira essa cobra daqui! Eu dou quanto dinheiro vocês quiserem, mas tira esse bicho de mim!", pede.

Pouco tempo depois, a advogada resolve aparecer e assumir a autoria das maldades. Depois de uma conversa, Inês ameaça matar Beatriz e por fim a sua vingança.

Apontando a arma para ela, diz: "A assassina aqui é você. Eu nunca matei ninguém. Até hoje".



Com medo, Beatriz se desespera e implora: "Inês, pensa com calma! Larga essa arma, vamos conversar".



As cenas da tortura de Beatriz vão ao ar na segunda-feira, 6.

adblock ativo