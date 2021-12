"Babilônia": Guto tentar estuprar Laís, mas ela foge

Em "Babilônia", novela das 21 horas da Globo, Laís (Luisa Arraes) virou uma obsessão para Guto (Bruno Gissoni) desde que ele descobriu que ela ainda é virgem.

Depois de ter conseguido afastá-la de Rafael (Chay Suede) com a ajuda de Helô (Carla Salle), o rapaz começou a bancar o bom moço religioso para se consuitar a jovem e sua família. Mas, como não está fazendo nenhum progresso, nos próximos capítulos, ele decide dopá-la para fazer sexo com ela.

Contudo, segundo a coluna Telinha, do jornal "Extra", o plano acaba não dando certo e o mau-caráter tenta estuprar a moça, que felizmente consegue fugir, assustada.



As cenas estão previstas para irem ao ar no capítulo de sexta-feira, 15, depois de ter pedido Laís em namoro oficialmente para a família.

adblock ativo