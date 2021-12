Avenida Brasil vira sucesso de audiência em Portugal

Enquanto os telespectadores brasileiros sentem falta da novela Avenida Brasil, de autoria de João Emanuel Carneiro - e exibida pela Rede Globo em 2012 -, os portugueses acompanham atualmente capítulo por capítulo da trama e, pelo visto, a novela deve repetir o estrondo sucesso que foi por aqui durante seus sete meses de exibição.

Para se ter uma ideia do 'barulho' que Avenida Brasil vem causando no país, com o confronto entre Nina (Débora Falabella) e Carminha (Adriana Esteves), a novela tem alcançado a maior participação de audiência para seu horário de exibição (23h30 às 00h20) pelo canal SIC.

No capítulo em que Carminha enterra Nina/Rita viva, na última quarta-feira, 3, a trama atingiu sua maior audiência desde a estreia no país. Foram 15.9 de média e 36.3% de share (participações no total de televisores ligados), garantindo a liderança isolada.

Por ser exibida tardiamente, Avenida Brasil é a terceira atração mais vista do dia. Uma trama na SIC, exibida neste horário, nunca havia chegado a tanto.

