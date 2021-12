Avenida Brasil bate recorde de audiência

A boa fase de Avenida Brasil, com a trama chegando ao final, se refletiu na audiência. Nesta segunda-feira, 8, a novela atingiu a média de 48,1 pontos no Ibope, com pico de 52,2 pontos e share de 67% (de cada 10 televisores, 6,7 estavam ligados na Globo). Segundo o UOL, o número foi o recorde do folhetim, que havia atingido, no máximo, 46 pontos, na última quinta-feira, 4.

O capítulo foi movimentado com a família de Tufão (Murilo Benício) confrontando Carminha (Adriana Esteves) após verem as fotos dela fazendo sexo com Max (Marcelo Novaes). A vilã levou um tapa de Tufão e de Muricy (Eliane Giardini) na mansão e quando foi procurar abrigo na igreja, ainda brigou com Monalisa (Heloísa Perissé).

Apesar dos bons números, a novela ainda não superou Fina Estampa, que obteve média geral de 39 pontos. Atualmente, a média de Avenida Brasil é 38 pontos.

