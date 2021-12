Autora de 'Salve Jorge' quer resgatar vítimas de tráfico

Glória Perez afirmou que sua nova novela na Globo, "Salve Jorge", pretende auxiliar e alertar vítimas reais do crime de tráfico de pessoas. Segundo a autora, esse crime é o segundo maior do Brasil. Por conta disso, ela espera resgatar, pelo menos, uma vítima com a novela.

Em recente entrevista ao portal "Caras", Gloria informou que não precisa ser ingênuo ou bobo para cair no golpe. "Morena, a personagem de Nanda Costa, que será vítima desse crime, não é nada boba. Para cair nesse golpe, basta ser desinformada e sonhar alto, como todo mundo sonha".

