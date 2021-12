Autor da nova temporada de 'Malhação', Cao Hamburger assina sua primeira novela

Cao Hamburger tem uma forte ligação com o cinema e a TV. O roteirista, diretor e produtor paulistano, de 55 anos, consagrou-se com trabalhos como as séries Castelo Rá-Tim-Bum (1994) e Pedro & Bianca (2012), ambas na TV Cultura, tornando-se referência nas produções infantojuvenis. Ele também mira o público adulto, e dirigiu filmes como O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias (2006) e Xingu (2012). Ao longo de sua carreira, iniciada nos anos 1980, no entanto, Cao nunca havia cogitado fazer novela. Isso até receber a proposta para ser o autor da nova temporada de Malhação. E, com sua prestigiada assinatura, Malhação - Viva a Diferença estreia nesta segunda, 8, na Globo.

"A gente estava conversando sobre como eu poderia colaborar com a casa. (Fazer novela) não estava dentro das minhas intenções", conta ele. "Minha primeira reação foi que eu não saberia fazer, nunca cheguei perto de uma novela. Foi um trabalho de convencimento - e não só de convencimento, mas também de conversa para entender como eu, usando as minhas ferramentas, fazendo séries, seriados e minisséries, poderia assumir uma obra aberta. Foram algumas conversas para entender como eu poderia adaptar meu método de trabalho à novela. Realmente, é muito diferente."

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

