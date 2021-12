Autor confirma volta da vilã Nazaré Tedesco em próxima novela

Os fãs da personagem Nazaré Tedesco, interpretado pela atriz Renata Sorrah na novela "Senhora do Destino" (TV Globo), exibida em 2004 e reexibida atualmente no Vale a Pena Ver de Novo, já podem comemorar. Isso porque o autor Aguinaldo Silva confirmou a volta da vilã na próxima novela da emissora, no segundo semestre de 2018.

"E a Nazaré? Com a mudança de novela, volta ou não volta? Claro que volta. Eu não seria quem sou se deixasse minha vilã-mor de fora", escreveu ele, no perfil do Twitter.

O retorno da personagem estava previsto para o folhetim "O Sétimo Guardião", obra que acabou sendo cancelada para evitar problemas com uma disputa autoral, mas Aguinaldo deu um jeito de garantir a participação de Nazaré em uma nova história.

Nas poucas pistas que havia dado sobre a volta da vilã, em “O Sétimo Guardião”, Silva revelou que ela seria um transexual — no embalo do sucesso de Ivan (Carol Duarte) em “A Força do Querer”.

“Vamos virar essa página dos transexuais coitadinhos? Estou louco para ver uma trans que seja poderosa e apronte pra caramba. Vem, Nazaré!”, publicou ele.

E a Nazaré? Com a mudança de novela, volta ou não volta? Claro que volta. Eu não seria quem sou se deixasse minha vilã mor de fora... — aguinaldo silva (@aguinaldaosilva) 5 de novembro de 2017

adblock ativo