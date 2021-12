Atuação de Jeff Daniels salva a série The Newsroom, da HBO

O que importa mais para um programa jornalístico: a busca incessante pela audiência, mesmo com temas inexpressivos, ou mostrar realmente o que interessa à população? Essa dúvida é um dos motes da nova série da HBO, The Newsroom, que estreou no Brasil domingo, dia 4, e teve exibido o segundo episódio nesta semana.

Com uma audiência de cerca de 2 milhões de pessoas nos Estados Unidos, onde está no sétimo episódio, a série já garantiu a segunda temporada, e teve um segundo episódio razoável como o primeiro, mas com deficiências que dificilmente serão resolvidas nos próximos capítulos.

Excetuando a interpretação de Jeff Daniels como o âncora Will, um sujeito insuportável com quem ninguém gosta de trabalhar, o resto do elenco é fraco, principalmente por causa dos personagens ruins.

A nova produtora Mackenzie MacHale (Emily Mortimer), responsável por reerguer o programa comandado por Will, e o assistente Jim Harper (John Gallagher Jr), participaram de coberturas de guerras - e na linha de frente. Mas quem os vê dificilmente acredita que já estiveram em algum lugar fora de um ambiente universitário, tamanha é a insegurança mostrada pelos dois. Principalmente por Mackenzie, que é a ex-namorada de Will.

Conteúdo raso - A produtora associada Maggie Jordan (Alison Pill) sempre se confunde nas suas tarefas e é atrapalhada, parece saída da série cômica The Office.

Passada em 2010, a série se beneficia por usar notícias reais da época. No segundo episódio, por exemplo, o principal tema do telejornal foi uma Lei no Arkansas, Estados Unidos, que permitia aos policiais fazer a abordagem de qualquer imigrante (leia-se latino) que considerasse ilegal.

Mas a reunião de pauta, que discutiu se o tema é relevante, não aproveitou toda a potencialidade do polêmico assunto. Aliás, como em um telejornal, os assuntos não são aprofundados.

A história de The Newsroom tem início quando Will é confrontado a responder a pergunta "Por que a América é o melhor país do mundo?". Ele tem um surto e responde com impaciência porque os Estados Unidos não são o melhor país.

Questões pessoais - A fama do âncora cai por terra, ele tira férias forçadas e a emissora decide renovar a equipe para um novo telejornal. Pena que a série perca muito tempo em questões pessoais de personagens sem carisma e menos no farto tema sobre o jornalismo em uma sociedade na qual as informações são disseminadas nas redes sociais.

