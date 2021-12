Atrizes passam pela repescagem na Dança dos Famosos

As atrizes Agatha Moreira, Mariana Santos e Françoise Fourton escaparam da eliminação da Dança dos Famosos e passaram para a próxima fase.

Embaladas pela valsa, as três conquistaram a preferência do público e dos jurados e receberam a maioria dos votos. Inicialmente, apenas dois competidores passariam para a próxima fase mas, a pedido do júri, o apresentador Faustão decidiu dar uma chance a mais um participante.

Além delas, também se apresentaram neste domingo, 4, o ator baiano Érico Brás, o ex-judoca e apresentador Flávio Canto e o jornalista Fernando Rocha. Os três receberam menos votos e foram eliminados do quadro do Domingão do Faustão.

As notas foram atribuídas pelo júri técnico, pelo júri artístico e pelo público, que também contribuiu na decisão. Confira:

Votos do júri artístico

Arthur Xexéo: Françoise Forton, Agatha Moreira e Mariana Santos

Giovanna Ewbank: Françoise Forton, Agatha Moreira e Flávio Canto

Carol Castro: Agatha Moreira, Érico Brás e Mariana Santos

Votos do júri técnico

Ivaldo Bertazzo: Françoise Forton, Mariana Santos e Fernando Rocha

Lourdes Braga: Agatha Moreira, Érico Brás e Françoise Forton

Votos do auditório

Françoise Forton, Agatha Moreira e Mariana Santos

Votos dos telespectadores

Agatha Moreira, Françoise Forton e Mariana Santos

Após o resultado, Mariana Santos comentou sobre a apresentação. "Foi Deus que segurou a gente ali, na hora da pegada (em relação a um passo da dança. Foi incrível", disse ela.

Já Agatha Moreira publicou um vídeo em seu perfil no Instagram, em que aparece ao lado do seu parcerio, Leandro Azevedo. "Gente, muitíssimo obrigada pelo apoio de vocês. Estou muito feliz", ressaltou.

Que felicidade!!! Foi muito emocionante. Agradeço muito a torcida, o voto, o apoio e a energia de todos vcs!!! E também quero agradecer ao meu parceiro @leandroazevedo701 Vc arrasou!!! 🌈💜⭐️🙌💃🎉 Um vídeo publicado por Agatha Moreira (@agathaamoreiraa) em Out 4, 2015 às 7:16 PDT

