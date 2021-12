Atrizes de 'Sexo e as Negas' rebatem acusações de racismo

As atrizes Corina Sabba e Lilian Valeska foram em defesa do novo programa da Rede Globo "Sexo e as Negas", que vem recebendo críticas e acusações de racismo. O episódio de estreia vai ao ar nesta terça-feira, 16, às 23h20.

Em entrevista ao jornal Extra, Corina Sabbas disse que não entende o motivo da polêmica com o nome da série. Ela irá viver a pesonagem Tilde, que trabalha como operária.

"Não entendo a polêmica. O nome "Sexo e as negas" é porque a série é inspirada em 'Sex and the city'. Sex é sexo em português, e city é cidade. Sexo é troca de amor, de intimidade. E nega é uma forma carinhosa de falar negra. Por quê tem que ser sempre politicamente correto e falar afrodescendente? As pessoas têm que se dar a oportunidade de assistir", afirmou.

Ela também comentou sobre as acusações de racismo. "Tenho lido sobre essas questões e, sinceramente, eu não consigo entender. É uma série que ainda não estreou. É preciso ver para criticar. E o trabalho é o contrário do que tem sido dito. É uma série que vai abordar a força da negritude", completou.

Já Lilian Valesca, que interpreta a recepcionista de churrascaria Lia, espera que o público entenda o mote da série ao assistir os episódios. "Eu não compreendo essa polêmica. Espero que o público assista e entenda o que de fato é a série, que vejam como ela é bacana. Não vejo a hora de começar para que as pessoas assistam. O Miguel (Falabella) abora temas sérios e também divertidos do universo da mulher. A história é sobre quatro mulheres batalhadoras", opinou.

Na coletiva de lançamento, Miguel Falabella também falou sobre a polêmica envolvendo a obra para televisão. "É uma bobagem. Só no Brasil as pessoas falam antes de ver o produto. A burrice já começa daí. Estou falando de mulheres possíveis. A brincadeira com o título tem a ver com a prosódia, com a forma como o carioca fala", explicou o autor do seriado.

A Rede Globo também precisou se posicionar sobre o caso. A emissora recebeu uma notificação da Secretaria Especial da Promoção da Igualdade Racial (Seppir) nesta segunda-feira, 15, sobre o conteúdo do programa. Segundo informações da Veja, desde 9 de setembro o órgão federal já havia recebido 17 reclamações sobre a série. A Globo foi autuada e precisa prestar esclarecimentos sobre o conteúdo do programa.



Em comunicado à imprensa, a emissora diz que se trata de um problema de interpretação. "A Globo recebeu o ofício e vai avaliar a solicitação. Certamente há algum equívoco de interpretação do conteúdo do seriado. Temos certeza de que essas dúvidas serão dirimidas ao se conhecer o programa. Cabe ressaltar que o nosso documento de Princípios e Valores prevê o respeito à diversidade e a repulsa ao preconceito, o que é praticado em toda a nossa programação", diz o comunicado.

