Atriz Tainá Müller: "Não me agarro a expectativas"

Radiante, Tainá Müller, a fotógrafa Marina de Em Família (Globo), confessa que estava mesmo à procura de uma personagem que a tirasse do chão, como ela mesma diz. Na novela das 21 horas, Marina está apaixonada pela dona de casa Clara (Giovanna Antonelli), que é casada com Cadu (Reynaldo Gianecchini).

A expectativa é que as duas vivam um romance, porém, muitos conflitos estão por vir. Um deles é a doença do personagem de Gianecchini. De qualquer forma, o entusiasmo da atriz não vem só da possibilidade de, assim como aconteceu em Amor à Vida (Globo), com Félix (Mateus Solano) e Niko (Thiago Fragoso), dar um beijo gay no ar. "A Marina é uma mulher interessante, independentemente se está inserida em um triângulo amoroso, se é homossexual", afirma ela, acrescentando que não cria expectativas sobre a aprovação ou rejeição do público. Confira a seguir um bate-papo com a atriz.

Está preparada para gravar um eventual beijo de Marina e Clara?

Tudo está nas mãos do Maneco (o autor Manoel Carlos). Se ele sentir necessidade (da cena), vai escrever e nós vamos gravar. Não sei se o beijo do Félix e do Niko tirou o peso em torno dessa polêmica. Espero que sim. É difícil prever se também vai ser pedido pelo público, qual será a reação das pessoas. Nóstemos de ver a história caminhar. Como telespectadora, achei o beijo dos dois lindo, a cena maravilhosa. Parabenizei o Mateus (Solano), o Thiaguinho (Thiago Fragoso)... como espectadora, posso te dizer o que penso, mas fica difícil responder pelo público. O que posso garantir é que são histórias bem diferentes. Acho que as coisas têm de ser tratadas com naturalidade. Trata-se de uma história de amor.

Você acredita que a relação entre Marina e Clara será mais intensa após a fotógrafa se declarar para a dona de casa?

Até agora, a Marina já deu suas investidas e deixou claro que está apaixonada. Porém, ela toma coragem e se declara para a Clara, que, a princípio, fica confusa. Não sei como vai ser a história, se vai ser sutil ou intensa, mais forte ou não. Isso só o Maneco pode responder. Acho que, com o tempo, mais lá na frente, tudo vai ficar mais claro.

Você teme comparações com o casal Félix e Niko? Teme que o telespectador rejeite a relação de Marina e Clara?

Sinceramente, eu não me agarro a expectativas em relação à repercussão. Não foco nisso porque, se estivesse pensando assim, estaria fazendo o trabalho vir de um lugar errado, de fora para dentro. E o caminho não é esse.

Qual é o maior desafio que tem pela frente com essa personagem?

Fica bem difícil falar o que é mais desafiante. Cada personagem tem o seu desafio. Mal saí de Flor do Caribe, emendei Em Família. Mas era algo que eu estava querendo muito fazer: uma personagem que me tirasse do chão. Talvez a Marina seja a mais complexa (personagem que já fez), com particularidades. Ela é uma mulher que se comunica com o mundo por meio da sedução. Isso faz parte do talento dela.

Você e a Giovanna Antonelli demonstram entrosamento no ar. Como é o clima nos bastidores das gravações?

Nossa, uma delícia! A Giovanna é um dos grandes talentos que temos como atriz. Sempre admirei o jeito espontâneo dela, a forma como ela trabalha. Quando a Giovanna dá vida às suas personagens, tudo parece não vir de um texto, tamanha a naturalidade com a qual ela trabalha. Venho aprendendo muito com ela, que é uma pessoa generosa.

Você diz que a Marina é diferente de tudo o que já fez. O que te instigou a dar vida a essa fotógrafa?

O que me instigou nela foi o caráter não óbvio. Ela é uma mulher interessante, independentemente se está inserida em um triângulo amoroso, se é homossexual, o interessante da Marina é que ela tem várias características. Fora o texto do Maneco, que tem um talento gigante para trazer humanidade aos personagens.

Você tem algo em comum com a Marina?

A Marina ama desmedidamente e eu tenho isso. Não poupo no amor (risos).

Foi difícil encontrar o tom certo para dar vida à fotógrafa?

Foi um processo longo. Busquei várias referências de fotógrafas, participei de alguns workshops e assisti a alguns filmes voltados para esse tema. Ainda colei no fotógrafo Beto Roma para ver como é o trabalho. O que me ajudou também é que sempre gostei de artes visuais e estudei um pouco de fotografia quando fiz faculdade de jornalismo. Com essa base, nós ainda pensamos como deveria ser o figurino, a caracterização, de uma forma bem específica, para trazer as características dessa personagem.

Você chegou a pesquisar sobre homossexualidade?

Vinha fazendo uma pesquisa desde que surgiu essa oportunidade incrível na minha vida. Assisti a filmes sobre o amor entre mulheres e conversei com muitas homossexuais. Descobri que é um universo que tem de ser tratado com muita naturalidade porque estamos falando sobre o amor. O mundo está tão feio e as pessoas estão preocupadas com o amor entre duas mulheres? Estranho... a Marina é uma mulher pulsante, que se joga, não é nada racional.

