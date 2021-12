Atriz Scarlett Johansson ganha especial em TV

Nesta terça-feira, 5, às 20 horas, o canal BIO exibe um programa especial sobre a atriz hollyoodiana Scarlett Johansson.

Além de atuar em diversos filmes, como Match Point (2005), Vicky Cristina Barcelona (2008) e Os Vingadores (2012), Scarlett também canta. Seu trabalho solo como cantora, o disco Anywhere I Lay My Head, homenageou o cantor Tom Wait.

Scarlett também cantou ao lado de nomes como Peter Yorn (no álbum Break Up) e Lulu Gainsbourg, filha do cantor Serge Gainsbourg (no single Bonnie and Clyde).

