Atriz Patrícia França volta à Globo após 13 anos

Após recusar alguns papéis na Record, onde fez suas últimas aparições na TV há quatro anos, a atriz Patrícia França está de volta aos estúdios da Globo e aparecerá em cena a partir de 14 de julho, na nova "Malhação". Há 13 anos afastada da emissora, a artista conta estar feliz com o retorno à casa em que brilhou com personagens como a protagonista da minissérie "Tereza Batista" (1992) e a vingativa Clarice, de "Suave Veneno" (1999). Seu último papel fixo na Globo havia sido em "A Padroeira" (2001).



"Criei uma expectativa, pensando: "Será que vão me receber bem?" Mas fui muito bem acolhida", conta a atriz. Patrícia diz ter se dedicado ao filho caçula, de quatro anos, após ter declinado de convites da Record -como a participação em uma série bíblica. "Não foi nada demais, só não me identifiquei com o papel", diz, garantindo que questões religiosas não pesaram na decisão.



"Sempre me interessei por bons personagens, e a vida do ator é feita de oportunidades. Mas também não dá para ficar parado esperando um grande papel", avalia. A força da invejosa escrava Rosa, que fez na mais recente versão de "A Escrava Isaura", foi o que a teria atraído à Record, em 2004. "Com ela eu deitava e rolava. Ali havia um humor que era muito bacana para mim", conta.



Com carinho ainda maior, Patrícia lembra da policial Diana de "Prova de Amor" (Record, 2005). "Adorei fazê-la, pois tinha muita ação nas cenas."



'Malhação'

Na nova temporada da novela adolescente "Malhação", a personagem vivida por Patrícia França vai encarar dilemas motivados por uma perda de cunho emocional. "Não posso adiantar muito, mas ela passará por um conflito que vai colocá-la na contramão do que vemos as mulheres vivendo na atualidade", introduz a atriz.

A personagem se chama Delma e é casada com Marcelo (Felipe Camargo), de quem é sócia no bem-sucedido restaurante Perfeitão. "Ela sempre sonhou em ter um marido e, com o dela, é feliz. Mas, a certa altura, questionará por que não pode ser apenas dona de casa", diz a atriz, que esteve mais caseira nos últimos anos.

"Com dois filhos, Delma ainda é uma mãezona. Gostei do mote dessa personagem, pois falar que é dona de casa, hoje, soa até como um palavrão", avalia ela. Tudo leva a crer que a desilusão da personagem será amorosa. A bela professora Roberta (Dani Suzuki) deverá mexer com seu marido. Nesta temporada, "Malhação" abordará a busca pela realização de um sonho.

