Atriz Mariana Xavier vira repórter do "Vídeo Show"

Depois de dar vida à divertida Ana Rita, na novela "Além do Horizonte" (Globo, 2013-2014), a atriz Mariana Xavier, 33 anos, aceitou o desafio de ser repórter do "Vídeo Show". "Eu achei que o Ricardo [Waddington, diretor] ia me dar uma bronca por conta da novela, mas ele acabou me convidando para ser repórter. Disse que era apenas por um tempo, para eu ver se gostava do negócio [risos]", lembra.

Elogiada por ser espontânea e engraçada, Mariana passou a fazer reportagens sobre os bastidores dos programas da Globo. "Meu período de testes e de experiência está sendo para valer já, não deu tempo de me preparar. Acho que conta o fato de eu ser articulada, de falar muito. Sempre fui meio aparecida, a representante da turma, sabe?", diverte-se a atriz.

Segundo Mariana, o único pedido feito pela direção foi que ela mantivesse a naturalidade em frente às câmeras. "Na novela, a regra era: "Não olhe para a câmera". Agora é: "Olhe sempre para a câmera, brinque, não tenha freios!"", diverte-se ela. Em uma de suas primeiras reportagens, Mariana foi conferir o visual de Clara, personagem de Giovanna Antonelli, na novela "Em Família”. Na ocasião, a repórter de primeira viagem mostrou que muitas peças usadas em cena eram, na verdade, da atriz. “Parecíamos amigas de longa data. Fiquei emocionada quando ela disse que acompanhou meu trabalho no cinema”, diz ela, que fez “Minha Mãe É uma Peça” (2012).

Mariana conta que o fato de já conhecer alguns artistas ajuda na hora de abordá-los e de gravar entrevistas. “Eu entendo o lado deles por também ser atriz. Às vezes, o ator sai de uma cena difícil e não dá para conversar. Mas tem colega que não gosta de falar, não. Acho que eles esquecem que o público tem essa curiosidade.” Mariana revela que pediu à direção do “Vídeo Show” para fazer reportagens de rua e que a colocassem em contato direto com o público. “Falei para me jogarem no meio do povão que eu ia me sair melhor. Eu sou uma pessoa simples. Se me colocar em um lugar muito chique, eu acho estranho, desconfortável”, comenta. “Toda semana, eu vou para São Paulo. Gosto de ir à rua 25 de março, de pegar metrô, de comprar em loja de departamento, comer nessas barracas de rua. Gosto dessas coisas”, garante.

Feliz com a oportunidade no “Vídeo Show”, Mariana afirma que é a primeira a se criticar quando se vê na TV. “Eu sei quando está ruim. Consulto amigos de confiança que sempre acompanham meu trabalho, e eles, geralmente, apontam erros que eu também percebi”, revela. “Na novela foi assim. No começou, eu achei que estava fazendo muitas caras e bocas. Depois, fui melhorando”, complementa a atriz, que diz ter ficado contente com o resultado do folhetim. “Superou minhas expectativas. Fiz amigos que vou levar para a vida. Eu casei logo na minha primeira novela, e dizem que quando isso acontece é porque o personagem deu certo, foi até o final.”

