Atriz faz sucesso ao falar bordão de "O Clone" em "A Força do Querer"

A atriz Carla Diaz "derrubou" a internet ao usar um bordão que ficou famoso na novela "O Clone". Hoje intérprete de Carine, a amante de Rubinho em "A Força do Querer", a atriz foi Khadija na novela "O Clone". Isso mesmo aquela menina graciosa que queria "muito ouro" e falava "Inshalá".

No capítulo exibido na noite desta sexta-feira, 13, Carla Dias relembrou o bordão "arder no mármore do inferno", que fez sucesso em 2001. A "pérola" foi disparada durante uma briga entre Carine e a personagem de Juliana Paes, Bibi.

Na cena, Bibi foi tirar satisfação com Carine sobre o dinheiro do traficante. "Vagabunda, cadê você? Ué, Carine, piranha, tu não falou que era para eu vir aqui pegar o dinheiro? Vem que é hoje que eu arranco esse silicone teu, sua piranha!", grita Bibi, enquanto bate na porta de Carine.

Sem sair do imóvel, Carine provoca Bibi. "Atura ou surta!". Inconformada, Bibi ameaça colocar fogo na casa. "Vai me ver surtada então, você que vai surtar quando começar a morrer asfixiada com a fumaça do fogo que eu vou botar na tua casa!".

Com medo, Carine responde: "Mas a gente não vai arder no mármore desse inferno, não, eu vou ligar para Rubinho!". Bibi, então, é impedido de atear o fogo.

No Instagram, Carla Diaz disse que a fala foi improvisada. "Saiu sem querer". Voluntário ou não, a referência ao "O Clone" não passou despercebida dos internautas, que comentaram nas redes sociais.

não superei Glória conectando suas novelas fazendo referência de O Clone, "a gente não vai arder no mármore desse inferno" #aforçadoquerer pic.twitter.com/ci6z7po7AB — jé (@jeeburk) 14 de outubro de 2017

Se Carine não vai até o mármore do inferno, o mármore do inferno vai até a Carine. #AForçadoQuerer pic.twitter.com/cdkWJcf7y7 — Eli (@olivrodoeli) 14 de outubro de 2017

Carine baixou a Khadija e disse que não vai arder no mármore do inferno. Kkkkkkk #AForcaDoQuerer #OClone — Kiara Karla - KikaÔ (@KiaraKarla81) 14 de outubro de 2017

