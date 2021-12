Atriz de "Two And a Half Man", Conchatta Ferrel morre aos 77 anos

A atriz Conchatta Ferrell, de 77 anos, conhecida por interpretar a personagem Berta na famosa sitcom americana "Two And a Half Man", morreu na noite de segunda-feira, 12, em decorrência de complicações causadas por uma parada cardíaca, nos Estados Unidos.

De acordo com o site Deadline, Ferrel estava internada em uma unidade de saúde do bairro de Sherman Oaks, na cidade de Los Angeles, no estado da Califórnia. Em maio deste ano, ela chegou a ser hospitalizada para tratar uma infecção e sofreu um infarto, sendo transferida para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). No mês seguinte, a atriz voltou a ser hospitalizada após um ataque cardíaco.

Mundialmente conhecida por dar vida a personagem Berta, em Two And a Half Man, Conchatta Ferrel foi indicada duas vezes ao Emmy, em 2005 e 2007, pela categoria de "melhor personagem coadjuvante". Ela também foi indicada ao mesmo prêmio em 1992, pela personagem Susan Bloom, em "L.A Law".

Em seu Twitter, o ator Charlie Sheen lamentou a morte da ex-colega de trabalho. "Uma querida absoluta, uma profissional completa, uma amiga genuína, uma perda chocante e dolorosa. Berta, seu trabalho no lar era um pouco suspeito, seu trabalho com as pessoas era perfeito", escreveu.

an absolute sweetheart a consummate pro a genuine friend a shocking and painful loss. Berta, your housekeeping was a tad suspect, your "people"keeping was perfect. 💕©️💕 pic.twitter.com/cJMK8APgQV — Charlie Sheen (@charliesheen) October 13, 2020

Conchata também atuou em "Good Times", "E/R", Grace e Frankie", "Buffy, a Caça-Vampiros", "Edward Mãos de Tesoura", entre outras produções.

