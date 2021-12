Atriz de Glee será Supergirl em série de televisão

A atriz Melisa Bonist, a Marley Rose de Glee, será a protagonista da série Supergirl, que vai contar as aventuras da prima de Superman e será exibida pelo canal americano CBS. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 22. "Eu queria que existisse um símbolo de super-herói. Mas, mesmo sem isso... Estou muito animada! #Supergirl", escreveu a atriz no Twitter.

A série já vai mostrar Kara Zor-El aos 24 anos, quando decide assumir as responsabilidades que chegaram com os superpoderes e combater vilões. Além disso, segundo a executiva do canal, Nina Tassler, vai mostrar as dificuldades das jovens mulheres independentes. "Ela vai lidar com questões familiares e de trabalho. Somos grandes feministas. Não se trata apenas da força dela, mas de seu intelecto, de seus talentos", disse, em entrevista ao programa EW.

