Atriz de 'Glee' Naya Rivera está desaparecida e autoridades temem que tenha se afogado

A atriz americana Naya Rivera, conhecida por seu trabalho na série de televisão "Glee", desapareceu nesta quarta-feira, 8, e as autoridades temem que tenha se afogado em um lago na Califórnia.

A busca continua nesta quinta-feira no lago Piru, no noroeste de Los Angeles, onde Rivera alugou um barco para passear com seu filho de quatro anos.

"A busca de Naya Rivera continuará nesta manhã [de quinta-feira] no lago Piru", informou o xerife do condado de Ventura no Twitter. "O lago estará fechado ao público enquanto continuarem as operações de busca. Equipes de mergulho de toda a região prestam assistência".

Rivera, de 33 anos, é conhecida por seu papel como líder de torcida Santana López na série musical "Glee", personagem que interpretou por seis temporadas.

O menino foi encontrado por outra pessoa no lago "dormindo e com o colete salva-vidas", disse à AFP Eric Buschow, do gabinete do xerife.

Rivera publicou uma foto dela com seu filho no Twitter na quarta-feira e escreveu: "apenas nós dois".

Centenas de pessoas comentaram na publicação oferecendo suas orações.

Rivera e o pai do menino, o ator Ryan Dorsey, se divorciaram em 2018 e compartilham a guarda do filho, segundo o site TMZ.

Em 2018, o ator Mark Salling, que em "Glee" interpretava Puck, cometeu suicídio antes de ser condenado por posse de pornografia infantil.

Outro ator do elenco da série, o canadense Cory Monteith, morreu em julho de 2013 devido a uma overdose de drogas e álcool.

