Atriz da novela Sete Vidas é a dona do cacheado do momento

Intérprete de Irene na novela Sete Vidas, da Globo, Malu Galli teve uma grata surpresa ao saber que seus caracóis estão entre os cabelos mais queridos pelo público. "É tão legal que um cacheado esteja agradando. Adoro o meu, principalmente quando está assim, maior", comenta a atriz. "Acho legal também porque esse visual foge ao clichê das mulheres executivas que só usam lisos e curtos", acrescenta. Vale destacar que no folhetim das seis a personagem em questão é uma publicitária renomada e workaholic.

Neste caso, sucesso profissional e cabelão atraente caminham lado a lado como observa a figurinista da novela, Paula Carneiro. Em parceria com as caracterizadoras Sumaia Assis e Marisa Amenta, ela assina o look total de Irene e explica: "Trata-se de uma personagem que comanda muitos homens em sua equipe, ganha bem, gasta dinheiro com moda e beleza e não abre mão de ser feminina nem no trabalho".

O guarda-roupa com peças bem cortadas e sapatos chiquérrimos vem coroado pelo cabelo livre, leve e solto. Paula Carneiro conta que, em cena, as madeixas de Malu aparecem trabalhadas com difusor. Para destacar a vaidade da personagem sem sobrecarregar o visual encaracolado, optou-se por poucos acessórios.

Outro ponto que faz resplandecer o visual de Irene é o trabalho de cor das madeixas discretamente iluminadas. "Atendo a atriz há anos. Ela é clássica e chique e, por acaso, pudemos manter isso na novela, dando-lhe apenas um brilho a mais", conta Branca di Lorenzo, colorista do Crystal Hair, no Rio de Janeiro.

Naturalmente castanho-claro, o cabelo foi pintado com uma mistura de loiro-escuro e loiro-escuro-dourado (na mesma proporção). Agora, atente para o segredo: já no lavatório, na metade do tempo de pausa do processo de cor, a colorista aplicou em cerca de dez mechas da espessura de um dedo, uma coloração de tom louro-médio, deixando agir por 15 minutos.

Para valorizar a cor, nada melhor que um corte que confira leveza e movimento. "O que a mulher de cabelo crespo ou ondulado não gosta é o volume excessivo, e esse corte foi bem feliz nessa questão", avalia o hairstylist Sandro Cassolari ao analisar a imagem da atriz.

Membro do prestigiado salão paulistano Cassolari's, ele se especializou em Londres, na Inglaterra, onde aprendeu a valorizar os cabelos em sua forma original. "Lá, quem tem crespo, usa crespo; quem tem liso, usa liso".

Da Europa, trouxe expertise em tosar caracóis e argumento para convencer a cliente a aceitar os cachos que Deus lhe deu.

O corte de Malu Galli, orienta o hairstylist, é para quem tem atitude. "É para aquela mulher que acha legal o cabelo não ter de ficar grudadinho na cabeça, para aquela que não se deprecia dizendo que tem juba de leão", comenta.

