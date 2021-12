Atriz baiana defende protagonismo negro na teledramaturgia

No ar como Gleicy Soares na novela "As Aventuras de Poliana", do SBT , a atriz baiana Maria Gal tem sido uma das referências na luta do protagonismo pelo feminismo negro na teledramaturgia brasileira. Na trama, ela possui a missão de dar voz e representar a típica mulher brasileira batalhadora que busca alcançar seus sonhos.

Em entrevista ao Portal A TARDE, a atriz falou da experiência que tem sido interpretar tal papel. "Este é um dos trabalhos mais importantes que já fiz como atriz. Entrar, quase todos os dias, nas casas das pessoas interpretando uma mulher tão empoderada e que inspira tantas mulheres, como é o caso da Gleyce sem dúvida é um grande desafio".

Durante a sua grande carreira como atriz, a baiana participou de memoráveis projetos, como o longa-metragem "Carolina", baseada na marcante biografia da escritora Carolina Maria de Jesus. Além do filme, Maria Gal também interpretou o mesmo papel nos palcos, trabalho que ela se orgulha muito de ter feito. "Interpretar Carolina no teatro há mais de 9 anos foi um grande desafio. Fizemos temporada em São Paulo e no Rio de Janeiro".

Por trás das câmeras, a atriz tem emplacado alguns projetos pessoais. Dentre eles, a criação de uma produtora, fundada em 2017 com o intuito de produzir conteúdo para TV e cinema. A "Maria Produtora" visa dar mais espaço para artistas e projetos que valorizem o negro e o femismo no Brasil.

“Já me negaram muitos trabalhos pela cor de minha pele. Descobrir que esse foi o motivo intensificou em mim a urgência de mudar o jogo. E foi assim que nasceu a Maria Produtora”, conta a atriz.

Por ser um projeto muito recente, Gal ainda vive com a perspectiva de que seus trabalhos consigam atender as expectativas do movimento negro. "Estamos num momento inicial da produtora. Captando recursos e desenvolvendo uma série e um filme que tem sinergia com questões raciais. Ainda não exibimos as produções portanto não temos ainda esse parâmetro".

Assim, a atriz tem traçado cada vez mais metas para estar dando continuidade em sua trajetória de sucesso, marcando presença e palestrando em eventos de reconhecimento internacional, como o TEDXSP e no Google. No mesmo ano da criação da produtora, ela ainda foi premiada como Melhor Atriz no Madrid International Festival pelo filme “A Carga de Aline Rezende”.

"Não vejo como um reconhecimento mas sim como uma caminho que estou percorrendo para ter mais autonomia na minha carreira, e buscando novos desafios", concluiu a artista baiana.

