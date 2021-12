Atores viram estrelas da música em nova novela

Em uma iniciativa inédita, a Globo estreia uma novela em plena quarta-feira. A partir deste dia 9, Rock Story entra em cena no lugar de Haja Coração, com a missão de manter em alta a audiência na faixa das 19h, elevada por Totalmente Demais, há exatamente um ano.

E esta mudança no calendário de estreia visa exatamente à manutenção dos índices. Funcionou com Haja Coração, que estreou em uma terça-feira e com ótima audiência. A expectativa é que a estratégia se repita com a nova novela.

A autora, Maria Helena Nascimento, espera que essa transição beneficie sua trama e torce para que o público aceite a história. Afinal, Rock Story é a primeira novela de sua autoria. Antes, ela passou 22 anos coassinando roteiros, tendo trabalhado com nomes como Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Antônio Calmon. "Nada se compara com uma coisa que é sua. O envolvimento emocional e físico é muito louco. Mas tem sido maravilhoso", disse ao jornal "O Estado de S. Paulo".

O universo da música moverá a trama. Para isso, atores tiveram que virar cantores, e precisaram aprender a dançar e a tocar instrumentos. Vladimir Brichta, que havia atuado em espetáculos musicais no início de sua carreira, era o único com relativa experiência no assunto. Rafael Vitti e Nicolas Prattes, que só cantarolavam no chuveiro, ainda estão imersos em uma bateria de aulas com professores de canto, coreógrafos e instrumentistas. Gravações, ensaios e aulas os obrigam a trabalhar até 16 horas por dia. Mas eles não reclamam.

Dennis Carvalho dirige a novela. Sua experiência à frente do premiado espetáculo Elis, A Musical o ajudou a conquistar o posto. Na hora de escalar o elenco, teve total liberdade, exceto em relação ao protagonista. "A Maria Helena fez esta novela pensando no Vladimir Brichta", explica. "Não sei o motivo, só sei que ele 'baixou' em minha cabeça. Quando o vi caracterizado como Gui Santiago, era exatamente como tinha imaginado", explica a autora.

A história começa a partir do declínio de Gui Santiago (Brichta), roqueiro de sucesso que cai no ostracismo após fazer escolhas erradas em sua vida. Sua carreira entra em total desgraça quando vê Léo Régis (Rafael Vitti) cantando Sonha Comigo, música inédita de sua autoria que o novato, de alguma maneira, roubou de seus arquivos. Para piorar, o veterano perde sua mulher, Diana (Alinne Moraes), para o mais novo inimigo.

"O personagem me emocionou na primeira vez que li a sinopse", diz Brichta.

Gui descobrirá ser pai de Zac (Prattes), fruto de uma noite com uma fã. O menino, com o apoio do pai, também vai se aventurar na música e será líder de uma boy band. "Fiz uma temporada de Malhação, mas considero esta a minha verdadeira estreia na TV", disse Nicolas.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

