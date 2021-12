Atores passam por sacrifícios para ganhar novos visuais

Novelas de época, como é o caso de "Êta Mundo Bom!" (Globo), que se passa no final dos anos 1940, sempre exigem uma preparação especial dos atores, afinal, há que se trabalhar não só o figurino como também o gestual, a forma de falar e os hábitos do período retratado. No caso de alguns artistas, é preciso fazer toda uma transformação para que o público esqueça personagens anteriores. É o caso de Rainer Cadete, por exemplo, que teve de ser "repaginado" para viver o boêmio Celso na trama.



O ator cortou o cabelo, engordou seis quilos, fez aulas de dança de salão e de boxe, além de submeter-se a um treinamento com fonoaudióloga. Quem assiste às cenas mal consegue se lembrar que, há poucos meses, ele dava vida ao booker Visky, em Verdades Secretas, também na Globo. Na época, emagreceu dez quilos, fez a sobrancelha, tirou todos os pelos do corpo, pintou as unhas e colocou mega-hair.



Os passos coreografados aprendidos por Rainer para a novela fizeram parte da rotina de quase todo o elenco. Eriberto Leão, que interpreta o vilão Ernesto, confessa que tinha pouca habilidade com a dança, mas foi um aluno dedicado.



"Tive que fazer aulas com o nosso coreógrafo, o Caio Nunes, e ainda agendei aulas particulares. Também emagreci uns cinco quilos. Quando você é apaixonado pelo seu ofício, o sacrifício se revela. E o personagem vai nascendo desse sacrifício", opina ele, que, na parte visual, ostenta um bigode, marca registrada do personagem.



Madeixas



Para as mulheres, a mudança radical no cabelo é o principal requisito e Flávia Alessandra faz vista com o novo visual. Ela está com madeixas platinadas para interpretar a vilã Sandra, que aparece sempre com fios bem alinhados que praticamente não saem do lugar.



O look é inspirado nas divas de cinema de Hollywood, como Marilyn Monroe e Grace Kelly.



Já Guilhermina Guinle escureceu os fios e deixou para trás a dondoca Pia, de "Verdades Secretas". Agora ela é a malvada Ilde. "Depois de muitas horas, tenho um cabelo novo", disse ela em sua página pessoal no Instagram durante o início das gravações da novela.



Mudança na cor



A atriz Maria Eduarda de Carvalho nunca tinha pensado em pintar seus fios ruivos até surgir a personagem Laila, de "Sete Vidas", de 2015, quando ela teve de ficar loiríssima. "Foi impressionante perceber como uma mudança física informou tanto sobre a personagem. Às vezes, fazemos um mergulho no fundo de nós mesmos para buscar as emoções necessárias, quando uma simples transformação física já nos faz 'vesti-lo' de forma mais objetiva e menos sofrida", filosofa.



Em "Meu Pedacinho de Chão", de 2014, Bruna Linzmeyer foi outra que impressionou ao aceitar pintar os cabelos de rosa pela professorinha Juliana. Camaleoa, agora está loiríssima na pele de Belisa, de "A Regra do Jogo".



Camila Rodrigues entrou para a lista das carecas. Assim como Carolina Dieckmann fez para interpretar Camila em "Laços de Família" (2000), ela teve de perder seus cabelos por Nefertari, em "Os Dez Mandamentos", do ano passado, da Record. "Sempre fui muito apegada ao meu cabelo, mas a transformação me deixou com mais força e atitude. Faria qualquer mudança visual por causa de um papel. Isso faz parte do processo de criação", afirmou ela na ocasião.



Alteração no peso



Perder ou ganhar peso também faz parte da rotina de muitos artistas. Giovanna Antonelli diz que não foi fácil se livrar de cinco quilos para que Atena "nascesse". A aproveitadora da trama "A Regra do Jogo" fez com que a atriz mudasse bastante a sua rotina. "Eu me preparei muito para a novela. Sabia que tinha que estar um 'pau seco', então fechei a boca e comecei a malhar muito", relembra ela.



Para viver a modelo viciada Larissa em Verdades Secretas, Grazi Massafera ficou irreconhecível. No início do vício em crack, teve de emagrecer três quilos. Na reta final perdeu mais dois. Também abriu mão da vaidade e apareceu completamente suja, com os cabelos desgrenhados e com dentes postiços podres. "Foi a personagem mais difícil da minha carreira", escreveu em seu perfil em uma rede social.



Dieta da engorda



Comer tudo o que via pela frente foi a missão de Fernanda Souza em 2006. Na época, ela teve de ganhar sete quilos para estar na pele de Carlota, em "O Profeta". Tempos depois, voltou ao peso normal graças a muita dieta e exercícios físicos.

adblock ativo