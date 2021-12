Atores de 'Avenida Brasil' enfrentam maratona na reta final

Alguns atores de "Avenida Brasil", novela da Rede Globo, não têm tido tempo sequer de decorar os textos. Para evitar o vazamento de capítulos, parte do elenco tem recebido as cenas no estúdio, minutos antes da gravação.

Os intérpretes do núcleo central da novela gravarão, nos próximos dias, cenas que jamais serão exibidas. Tudo para que o desfecho de seus personagens seja mistério até o último capítulo, que irá ao ar no próximo dia 19.

Adriana Esteves, Débora Falabella e Marcello Novaes têm trabalhado uma média de 14 horas por dia nesta reta final da trama de João Emanuel Carneiro. Suas sequências são ambientadas em diferentes cenários, tanto em estúdio quanto em externas. Haja fôlego para aguentar!

