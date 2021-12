Atores aparecem nus em primeiro capítulo de 'Velho Chico'

A nova novela das 21h, "Velho Chico" (TV Globo), estreou na noite desta segunda-feira, 15, e já chegou levando cenas quentes para a telinha. Logo nas primeiras cenas, Carol Castro, que dá vida à Iolanda, e Rodrigo Santoro, que vive Afrânio, mostraram o corpo e "causaram" nas redes sociais. No Twitter, por exemplo, não demorou muito para as cenas se tornarem um dos assuntos mais comentados.

A novela, que tem uma proposta de resgatar o sentimento rural e as batalhas políticas do interior do Brasil, surpreendeu o público não só pela nudez. Com fotografia de cinema e linguagem acelerada, a novela levantou a audiência do horário, mesmo com anúncio de um possível boicote contra o autor Benedito Ruy Barbosa. Isso porque, na última semana, o novelista deu declarações polêmicas, dizendo que "odeia história de bicha", e isso fez com que alguns grupos sociais, como o dos LGBTs em algumas redes sociais, convocassem os seguidores a não assistirem a trama.

O primeiro capítulo de "Velho Chico" teve prévia de 34 pontos no Ibope, com picos de até 36. Cada ponto equivale a 67 mil televisores ligados. Marca que a emissora não atinge desde "Amor à Vida", novela de Walcyr Carrasco, que, na época, atingiu a média de 35 pontos.

Iolanda e Afrânio dormem juntos no primeiro capítulo (Foto: Reprodução)

