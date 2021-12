Ator Sérgio Mamberti morre aos 82 anos em São Paulo

O ator Sérgio Mamberti morreu na madrugada desta sexta-feira, 3, em São Paulo, aos 82 anos, após sofrer uma falência múltipla dos órgãos. Com mais de 60 anos de carreira, ele construiu uma carreira sólida na TV e fez parte do elenco da Série Castelo Rá-Tim-Bum, da TV Cultura.

Mamberti estava internado em situação grave desde o início da semana, quando precisou ser intubado, com uma infecção nos pulmões.

Em julho deste ano, Mamberti foi hospitalizado para tratar uma pneumonia, ficou na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas após 15 dias, se recuperou e teve alta.

O ator é lembrado pelo Dr. Victor do Castelo Rá-tim-bum, seu personagem mais notável. Mamberti também participou de novelas e séries da TV Globo, como A diarista" e "Os normais”. Além do teatro, onde construiu grande carreira, ele apareceu até no streamming, fazendo parte do elenco de '3%", série brasilieira da Netflix.

Entre as novelas, ele atuou por Brilhante” (1981), “Anjo Mau” (1998), “O Profeta” (2007), “Flor do Caribe” (2013), “Sol Nascente” (2016), entre outras. Fez grande sucesso por seu personagem em "Vale Tudo" (1998).

Natural de Santos, em São Paulo, Mamberti dedicou mais de 60 anos da sua vida à arte, sendo ator, diretor, produtor, autor, artista plástico e ocupando vários cargos políticos no Ministério da Cultura.

Teve três filhos do seu casamento com Vivien Mahr. A esposa morreu em 1980. Depois disso, teve Ednado Torquato como companheiro por 37 anos, até ele morrer em 2019. O ator lançou sua autobiografia neste ano e falou abertamente sobre sua bissexualidade.

