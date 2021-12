Ator Rowan Atkinson deve aposentar Mr. Bean em breve: 'Estou ansioso para o fim disso'

O ator Rowan Atkinson, eternizado como o Mr. Bean, explicou ao Radio Times sobre o sucesso do personagem. O personagem Mr. Bean foi criado em 1990 e desde então, faz um grande sucesso, com direito a série de TV, livros e até mesmo franquia de filmes.

Aos 56 anos, o comediante diz estar velho demais para prosseguir com o papel britânico. "Bean é uma criança em corpo de adulto. Mas eu envelheci", disse.

“O sucesso de Mr Bean nunca me surpreendeu. Assistir a um adulto se comportando de maneira infantil sem estar remotamente ciente de sua inadequação é inevitavelmente engraçado. O fato de a comédia ser visual em vez de verbal significa que ela também fez sucesso internacional”, afirmou.

Segundo ele, o papel que o consagrou, traz dificuldades. “É muito agradável que as pessoas queiram se conectar com o Sr. Bean, mas não desejo ter nenhuma presença nas redes sociais. O que acontece é um espetáculo à parte no meu mundo. Na verdade, ele tem um número desproporcionalmente alto de seguidores em países muçulmanos e lugares com regimes criativos mais rígidos do que o nosso. Um gibi mais verbal teria dificuldade em evitar assuntos que ofendam os mais sensíveis. Mas não parece ser um problema para o Mr. Bean”, analisou.

No entanto, Atkinson acrescentou que a sua aposentadoria pode vir em breve. “Não gosto muito de interpretá-lo. O peso da responsabilidade não é agradável. Acho isso estressante e exaustivo, e estou ansioso para o fim disso”, contou ele.

Segundo informações, estima-se que Mr. Bean - O Filme (1997) e As Férias de Mr. Bean (2007) tenham dado ao ator lucro equivalente a R$ 1,2 bilhão.

