Ator promete reviravolta em seu personagem de Geração Brasil

Um gênio da computação que utiliza seu talento para ajudar o próximo. À primeira vista, a história do programador Herval Domingues, interpretado por Ricardo Tozzi na novela Geração Brasil, da TV Globo, tem tudo para ser "água com açúcar". Mas o ator promete uma "virada" no enredo do personagem. Ao menos isso tem tudo para acontecer. Herval viverá um tórrido romance com a ricaça americana Pamela Parker-Marra, feita por Cláudia Abreu. Apenas um detalhe.

Ela é casada. "Ainda é cedo para dizer se o público vai aprovar esse casal, mas sei que rola uma identificação de alma entre os personagens. Ele será polêmico, sim, não seguirá estereótipos", comenta Tozzi. A temática tecnológica da trama é outro atrativo para o ator, que se diz do tipo "superconectado" e não abre mão de seu celular. "A tecnologia me pega pela praticidade e pela conexão com o mundo, mas confesso que não tenho o menor interesse pela parte técnica", diz. Na trama das sete, ele repete a parceria com os autores Filipe Miguez e Izabel de Oliveira, criadores de Cheias de Charme.

O Herval trabalha com programação e é fundador de uma ONG. Você já teve contato com entidades deste tipo?

Já tive muito contato. Acho que o terceiro setor tem o potencial de complementar o que o governo não faz, ou faz mal. Na educação, por exemplo. Sinto que estou me aproximando do modelo que quero atuar nesse sentido.

A tecnologia é o ponto de partida da novela e o que move também seu personagem. Você é do tipo "superconectado"?

Sim, a tecnologia me pega pela praticidade e pela conexão com o mundo, mas confesso que não tenhoo menor interesse pela parte técnica.

Mal terminou Amor à Vida e você já estava escalado para a trama das sete. Não pensou em tirar férias em vez de começar um novo personagem?

É que a turma, os autores, a direção e o elenco fizeram com que esse papel fosse irrecusável. Na verdade, eu não me seduzo pelo tipo do personagem, e, sim, por ser bem escrito.

Você já trabalhou com os autores Filipe Miguez e Izabel de Oliveira em Cheias de Charme. Quais são as vantagens de repetir essa parceria?

É muito bom conhecer bem os autores. Parece que adivinho quem escreveu qual parte do texto quando o recebo, e sei o que eles esperam da minha interpretação. Mas também dependo da direção para chegarmos ao resultado.

adblock ativo