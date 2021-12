Ator mirim do SBT conta como recebeu notícia de sua demissão

O Ator Mirim Matheus Ueta deu mais detalhes a respeito de sua demissão do SBT em entrevista ao Programa do Porchat da última quarta-feira, 6.

"Normalmente é no dia 31 de um mês, sabe. Chamaram minha mãe na sala do Hélio [diretor do SBT]. Aí [ele] falou: 'cara, infelizmente não tem mais programa, a gente tá muito triste por isso, mas oportunidades não faltarão. É isso, segue a vida né? Claro que a gente não gosta, mas pra tratar o momento que não é tão legal assim a gente tem que tratar com bastante humor."

Questionado por Porchat durante a resposta se estava junto na reunião, esclareceu: "Não, eu tava na escola".

Um trecho do Programa Silvio Santos em que Matheus participou em outubro e conversou sobre a demissão com o próprio Silvio também foi exibido durante a entrevista.

"Mas você não tá mais no SBT, por quê?", questionou o dono do SBT.

"Então Silvio, os caras já não quiseram mais e me mandaram embora.", respondeu o garoto, que foi novamentequestionado: "Mas por que te mandaram embora se você era legal?".

"Pô, também não sei, Silvio! Me mandaram embora! Só me chamaram lá na sala e falaram assim: 'Meu filho, já passou sua hora!'", disse o garoto.

