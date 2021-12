Ator global é preso suspeito de roubo

O ator Vinícius Romão de Souza, que atuou na novela Lado a Lado, da TV Globo, foi abordado por policiais na Rua Amaro Cavalcanti, no Méier, Zona Norte do Rio, logo após uma mulher ser assaltada na região.

A vítima reconheceu Vinícius como o assaltante. Porém, amigos do jovem afirmam que a descrição do criminoso feita pela mulher não condiz com a do ator e que Vinúcius teria sido preso injustamente.

A prisão causou comoção nas redes sociais. 'Estou chocada! Romão foi meu aluno e sei muito bem o quanto esse garoto é bom!', afirmou uma ex-professora do ator.

Uma amiga criticou a prisão e levantou a hipótese de preconceito racial. 'Ele foi preso injustamente! Precisamos divulgar, ele foi vítima do preconceito!', disse.

O caso foi registrado no dia 17 de fevereiro na Delegacia do Engenho Novo e o ator está preso desde então na Casa de Detenção Patrícia Acioli, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

Segundo um amigo de Vinícius, chamado Bruno Ramos, o advogado do ator vai solicitar imagens de câmeras de um prédio próximo ao assalto.

