Ator fala sobre as transformações de seu personagem em A Força do Querer

Na pele de um personagem machista, Marco Pigossi quer mostrar ao público justamente ao contrário, ou seja, quais exemplos não devem ser seguidos. Na novela A Força do Querer (Globo), o mocinho Zeca tem um bom coração, porém carrega preconceitos e demonstra este comportamento com Ritinha (Isis Valverde). Entretanto, no decorrer da trama, o seu modo de pensar vai mudar por influência da policial Jeiza (Paolla Oliveira). Na entrevista a seguir, o paulistano de 28 anos conta mais sobre a luta de Zeca para esquecer Ritinha em A Força do Querer, os motivos para o personagem ser machista e como o relacionamento com Jeiza afetará a sua conduta. Além disso, o ator fala sobre virar um caminhoneiro para o trabalho no folhetim, a viagem para o Amazonas e quais filmes lança neste ano.

Qual é o grande conflito do Zeca em A Força do Querer?

Como a gente vive em sociedade, o meu querer influencia no seu. Então, é exatamente este o grande conflito do casal. O Zeca deseja formar uma família naquela vila, a fictícia Parazinho. Já a Ritinha é do mundo. O querer dela é outro, é distante do dele. O Zeca tem uma decepção gigante com ela, então foge do seu querer. Como você lida com o que te faz mal? Ela fez com que ele perdesse tudo que tinha. Aí ele conhece a Jeiza e a Glória (Perez, autora) vai desenvolver esta história brilhantemente.

Após ser abandonado pela Ritinha, ele se envolve com a Jeiza, que é policial, lutadora. Como vai ser para um homem machista lidar com uma mulher independente?

O que acontece é que o Zeca nunca viu uma mulher lutando. De onde ele vem aquilo é completamente novo. Pra ele, mulher tem que ficar em casa. Eu sempre digo que qualquer manifestação artística, seja teatro, cinema ou novela, a gente não é necessariamente um exemplo. Estamos questionando também. As pessoas falam que estamos dando mau exemplo, mas é ao contrário. Mostramos como não ser, como não temos que educar nossos filhos. Então, o Zeca tem atitudes machistas, as pessoas vão entender, se identificar e repensar. É isso que a gente quer.

Para você, a cultura é fundamental para que o machismo deixe de existir no Brasil?

Educação e cultura são diferentes. Você pode ter um país extremamente educado, onde todo mundo é advogado, engenheiro, o que quer ser, mas é a cultura que vai trazer essa independência de pensamento pra que a gente não seja machista e preconceituoso. Então, eu acho ela tão fundamental quanto a educação. Graças a Deus, tive uma educação repleta de cultura.

Você teve que aprender a dirigir caminhão para fazer o Zeca? Como foi a construção do personagem?

A essência de fazer um caminhoneiro é isso, ele não tem uma raiz, está sempre em movimento, não tem um lugar fixo. Ele fica 20 dias fora de casa. Como é a relação de um caminhoneiro com a sua esposa? São 20 dias fora, então a saudade é constante. Esse relacionamento fica melhor ou pior? É sempre um reencontro. Tive que saber como é essa solidão de estrada de dirigir oito horas seguidas. Para o Zeca, o melhor amigo dele é o caminhão. Isso é interessante pra construir o personagem. Fiz aulas para dirigir o caminhão, ainda estou no processo de tirar a habilitação, mas já tenho a autorização para dirigir.

Como foi gravar no Amazonas?

Acho que foi o lugar mais mágico que eu já fui na vida. Entender o que é ser dali, porque eles só aceitam quem é de lá. Se você vê o dia a dia deles, a maneira como usam os instrumentos que são da natureza, como utilizam aquilo de uma maneira que não agride o meio ambiente. Existe essa simbiose. Todo dia, às 16h, chove. É lei. Então, não é sempre que se pode gravar. Ainda tem a interação com as pessoas que moram ali. Isso é como no filme Avatar. Eles se conectam com aquilo e utilizam da melhor maneira possível.

Além da novela, quais são os seus planos para este ano?

Este ano vai ser muito bom pra mim. Lanço dois filmes, que era algo que queria muito: brincar com essa possibilidade de fazer personagens bem diferentes e que me tirem do eixo. Um se chama O Nome da Morte, do Henrique Goldman. É a história de um pistoleiro, matador de aluguel, no interior do Brasil, em Tocantins. O outro se chama A Última Chance, baseado na vida do ex-lutador Fábio Leão. Ele se envolveu com o tráfico de drogas e, dentro da prisão, quando estava pagando a pena dele, desenvolveu um trabalho de academia e luta. Então, uma juíza viu e criou com ele um projeto social que tira crianças do tráfico. São duas histórias muito fortes.

