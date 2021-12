Ator Elias Gleizer morre aos 81 anos

O ator Elias Gleizer, morreu aos 81 anos neste sábado, 16, no Rio de Janeiro. Segundo informações do site G1, ele estava internado no Hospital Copa D'Or, em Copacabana, desde o início do mês e morreu por falência circulatória. Ainda não se tem informações sobre o velório.

Elias era filho de imigrantes judeus poloneses e nasceu em 4 de janeiro de 1934. Nunca se casou e não teve filhos. Ao longo da carreira o ator viveu mais de 50 personagens em novelas, minisséries e especiais e atualmente fez uma participação na novela "Boogie Oogie", da Rede Globo.

Bruno Gagliasso que atuou como neto de Elias na novela "Caminho das Índias", da Rede Globo, prestou uma homenagem no Instagram. "Meu avô querido..... Chegou a hora de descansar!", escreveu na legenda de uma foto publicada no ínicio da tarde.

Meu avô querido..... Chegou a hora de descansar! 🌹 Uma foto publicada por Bruno Gagliasso (@brunogagliasso) em Mai 16, 2015 às 9:22 PDT

