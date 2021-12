Ator é atingido por uma espada durante gravação de novela, diz colunista

O ator Rômulo Estrela se acidentou durante as gravações da próxima novela da Globo, "Deus Salve o Rei", onde ele interpreta o personagem Príncipe Afonso. Segundo o colunista Leo Dias, do jornal "O Dia", o acidente aconteceu quando Rômulo e um dublê lutavam com espadas. Por conta de um erro de marcação, o acessório atingiu a cabeça do ator, que teve que ser socorrido com urgência para um hospital.

Ainda de acordo com Dias, Rômulo levou oito pontos. Procurada pela coluna, a Globo emitiu a seguinte nota: "Rômulo Estrela teve um pequeno corte durante as gravações de 'Deus Salve o Rei', foi prontamente atendido, passa bem e está em casa. O cronograma de gravações segue sem perdas para a novela".

