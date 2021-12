Ator deixa Pânico e assina com a Globo, diz jornal

O ator e humorista Eduardo Sterblitch, que interpretava Freddie Mercury Prateado no Pânico na Band, vai deixar o programa e ir para a Globo, segundo a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra. Eduardo vai participar do seriado "Pé na Cova", escrito por Miguel Falebella e com previsão de estreia para janeiro.

Ainda de acordo com a publicação, o ator vai receber um salário de primeiro escalão, o que estaria causando ciumeira nos outros atores como Marília Pêra e Mart´Nália, que também estão no elenco do seriado.

Pânico em queda

Além de Eduardo Sterblitch, outros humoristas devem deixar o programa dominical da Band. Os contratos se encerram no final do ano e o elenco do Pânico deve passar por uma reformulação.

