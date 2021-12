Ator de X-Men será o novo McGyver

A rede CBS anunciou nesta segunda-feira, 21, que Lucas Till, o Destruidor dos dois últimos filmes do X-Men - e estará no próximo - será Angus MacGyver no remake da série Profissão: Perigo, aquela na qual o protagonista conseguia construir uma bomba com um clipe de cabelo e um chiclete.

A nova versão vai ser rodada ainda em 2016 e terá a produção de Lee David Zlotoff, criador da versão original. O ator George Eads (CSI) vai interpretar o personagem Lincoln, contato de MacGyver com a agência americana, e Joshua Boone ("Law & Order") será o amigo do agente.

O personagem Peter "Pete" Thornton, chefe de MacGyver, ainda não foi escolhido.

A série era protagonizada por Richard Dean Anderson e foi exibida na Rede Globo, ficando no ar por sete temporadas, de 1985 até 1992.

