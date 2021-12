Ator de "Velho Chico", Umberto Magnani morre aos 75 anos

O ator Umberto Magnani Netto, 75 anos, morreu na manhã desta quarta-feira, 27, no Rio de Janeiro. Ele estava internado desde segunda, 25, no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, após sofrer um acidente vascular encefálico (AVE) enquanto se preparava para gravação de cenas da novela "Velho Chico" (TV Globo), na qual interpretava o Padre Romão.

Natural de Santa Cruz do Rio Prado, no interior de São Paulo, Magnani teve rica trajetória no teatro, televisão e cinema. Com muitos prêmios conquistados, ele marcou a dramaturgia nacional como intérprete e, também, como produtor de espetáculos de sucesso.

O consagrado ator iniciou a carreira em 1965, quando ingressou no curso de interpretação da Escola de Arte Dramática - EAD, em São Paulo. No começou da trajetória profissional, ele interpretou textos de autores renomados, como Nelson Rodrigues, João Cabral de Melo Neto, Antônio Callado e William Shakespeare.

