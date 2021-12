Ator de 'Os 13 Porquês' é hostilizado por conta de seu personagem

O seriado "Os 13 Porquês" é a sensação do momento no Netflix e seu enredo, que trata dos fatos que levaram uma adolescente a cometer suicídio, vem ressoando com os espectadores. Um dos personagens que podem ser considerados como "antagonistas" no seriado é Bryce Walker, o típico esportista que comete bullying e está presente na maioria das escolas norte-americanas.

Vários internautas decidiram hostilizar o ator Justin Prentice nas redes sociais pelos atos que seu personagem comete na série. Em reação, diversos fãs se uniram na hashtag #Team13SupportJustinPrentice (time 13 apoia Justin Prentice, em tradução literal) para mandar mensagens de apoio ao ator e tentar dissuadir as pessoas de mandarem mensagens ofensivas a ele.

Em entrevista para o site Screener, Prentice afirma esperar que o seriado conscientize as pessoas e crie um diálogo maior sobre como o bullying pode ter efeitos duradouros nas pessoas. "No mundo atual do cyberbullying, é bastante complicado combater esse tipo de coisa depois que ela acontece. Espero que o seriado conscientize as pessoas disso", disse o ator.

