Ator de Em Família causa polêmica por comentário machista

O ator Bruno Gissoni, 27, que interpreta o personagem André na novela Em Família, causou controvérsia em uma rede social nesta terça-feira, 18.

Bruno se enrolou para dizer que não aceitaria algumas situações vividas pelo personagem. O exemplo era uma cena em que a namorada, Luiza (Bruna Marquezine), dava um selinho no amigo Murilo (Sasha Bali) durante a viagem do grupo à Áustria.

"Essa história de beijinho na boca do amigo não rola", analisou Bruno. "Cria uma situação com o casal e até com o amigo."

"Sou mais conservador quando se trata de relacionamento. Um pouco de machismo é bom também, porque senão vira muita bagunça", afirmou na postagem.

Entretanto, o comentário teve repercussão negativa nas redes sociais.

"Um pouco de (insira aqui seu preconceito de gênero, cor, classe etc.) faz bem senão vira bagunça", escreveu um internauta.

"Deveria ter ficado calado para não virar bagunça", avaliou outra.

"O machismo organizado é maravilhoso, @BrunoSGissoni. Inclusive qdo eles se organizam em grupos de 10 pra estuprar mulheres", dizia um outro comentário.

adblock ativo