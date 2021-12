Ator de "Criminal Minds" é suspenso após agredir escritor

O ator Thomas Gibson, o Aaron Hotchner de "Criminal Minds", foi suspenso depois de agredir um dos escritores da série. A informação foi divulgada pelo TMZ nesta quinta-feira, 11.

Thomas estava gravando uma cena quando discutiu com um dos autores e teve um ataque de fúria, chutando a perna do colega. O escritor reclamou com seu agente, que procurou a direção da CBS. A rede, então, decidiu suspender o ator, que já está há duas semanas sem gravar.

Thomas alegou que reagiu após o escritor se tornar "agressivo". "Havia diferenças criativas no set e um desentendimento. Eu lamento que isso tenha ocorrido. Todos nós queremos trabalhar juntos como um time para fazer o melhor programa possível. Nós sempre fizemos e sempre vamos fazer", afirmou o ator ao site.

